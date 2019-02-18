الان تتابع وزير التعليم يوجه بالتحقيق في قضية “المعلم معتوق الشريف” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ وجّه وبشكل عاجل الإدارة العامة للمتابعة للتحقيق في قضية المعلم معتوق الشريف في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة والرفع بتقرير عاجل حيالها وأسباب تأخير البت فيها والملابسات المتعلقة بها.

كان المعلم قد ظهر في مداخلة تلفزيوينة وطالب وزير التعليم بالنظر في تهديد وصله من مساعد وزير التعليم على أثر ما رفعه من إدارته بخصوص بعض التجاوزات للوزارة، حسب قوله.