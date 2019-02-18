شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: ضبط منتجات الأسر المنتجة «المقلدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (القصيم) @ialshamsan داهمت بلدية المذنب اليوم (الأحد) بالتعاون مع فرع وزارة التجارة ودوريات الأمن، معملا غير مرخص تديره عمالة وافدة تقوم بتحضير أنواع الكيك والكليجا وتسويقه على أنه من عمل الأسر المنتجة. داهمت بلدية المذنب اليوم (الأحد) بالتعاون مع فرع وزارة التجارة ودوريات الأمن، معملا غير مرخص تديره عمالة وافدة تقوم بتحضير أنواع الكيك والكليجا وتسويقه على أنه من عمل الأسر المنتجة. وصادرت البلدية المضبوطات وما تم توزيعه على المحلات الأخرى وإغلاق المعمل وتطبيق لائحة العقوبات بحق المعمل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القصيم: ضبط منتجات الأسر المنتجة «المقلدة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.