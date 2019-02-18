شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: زيارة ولي العهد لـ «باكستان» تبشر بمستقبل مشرق بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أوضح وزير الطاقة المهندس خالد الفالح أنه تم اليوم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين أوضح وزير الطاقة المهندس خالد الفالح أنه تم اليوم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين السعودية وباكستان في قطاعات التكرير والبتروكيميائيات، والطاقة المتجددة، والتعدين، بالإضافة إلى اتفاقية لتزويد باكستان بالزيت الخام والمنتجات البترولية بهدف تأمين احتياجاتها من الوقود. وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر «زيارة سيدي ولي العهد إلى باكستان والحفاوة التي استُقبل بها من قبل رئيس الوزراء، والشعب الباكستاني الشقيق، تؤكد قوة وعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتي تعود لسبعة عقود، وتبشر بمستقبل مشرق للبلدين الشقيقين».



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