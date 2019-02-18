شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين السعودية وباكستان بـ 20 ملياراً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد)

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اجتماعا ثنائيا مع دولة رئيس وزراء باكستان عمران خان، أمس (الأحد)، نقل خلاله تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدولته، فيما حمّله دولته تحياته وتقديره للملك.

بعد ذلك، ترأس ولي العهد، ورئيس الوزراء الباكستاني، المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، في مقر القصر الرئاسي بإسلام آباد.

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وتم خلال المجلس استعراض العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة وباكستان، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث مجمل المستجدات والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

بعد ذلك، جرى التوقيع على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين بقيمة 20 مليار دولار، وهي؛ برنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة الباكستانية للمواصفات وضبط الجودة، واتفاقية تمويل توفير كميات من الزيت الخام ومنتجات بترولية إلى باكستان بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة الباكستانية، ومذكرة تفاهم إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة الباكستانية لتمويل مشاريع توليد للطاقة الكهربائية في باكستان، ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة باكستان لدراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات في باكستان، ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة باكستان في مجال قطاع الثروة المعدنية في باكستان، ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال تطوير مشاريع للطاقة المتجددة في باكستان، واتفاقية تعاون في مجال الرياضة.

بعد ذلك، شرّف ولي العهد مأدبة العشاء التي أقامها دولة رئيس وزراء باكستان احتفاءً به.