شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: ملثمة تلقي بحديثة ولادة أمام مسجد «الجامعة»! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) تحقق الأجهزة الأمنية بجدة، في حادثة القاء طفل حديث الولادة امام مسجد بحي الجامعة. تحقق الأجهزة الأمنية بجدة، في حادثة القاء طفل حديث الولادة امام مسجد بحي الجامعة. ووثقت كاميرات مراقبة بجوار المسجد حضور سيدة ملثمة مرتدية عباءة قبيل صلاة الفجر تحمل طفلا ملفوفا بقطعة قماش وضعتها امام باب المسجد قبل ان تهرب من الموقع. وقدم مواطن بلاغه للجهات الأمنية اكد فيه العثور على رضيعة حديثة الولادة ملفوفة بقطعة قماش على مدخل أحد المساجد بحي الجامعة وعلى قيد الحياة لتتولى فرق الهلال الأحمر الكشف عليها ونقلها إلى مستشفى شرق جدة.



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