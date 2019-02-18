شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: لا حسابات لمسؤولي الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي ( جدة) نفى مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب وجود أي حسابات شخصية لنائب وزير الداخلية أو أي من المسؤولين بالوزارة على منصات التواصل الاجتماعي. نفى مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب وجود أي حسابات شخصية لنائب وزير الداخلية أو أي من المسؤولين بالوزارة على منصات التواصل الاجتماعي. ‏ودعا الشلهوب من يريد الحصول على المعلومات ذات الصلة بوزارة الداخلية من الجهات الرسمية ومنها «وكالة الأنباء السعودية والبوابة الرقمية للوزارة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يصرح به المسؤولين والمتحدثين الإعلاميين عبر وسائل الإعلام المعتمدة».



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