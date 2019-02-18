«التعليم»: تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة قضية «معلم جدة» معتوق الشريف

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وبشكل عاجل الإدارة العامة للمتابعة للتحقيق في قضية المعلم معتوق الشريف في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة والرفع بتقرير عاجل حيالها وأسباب تأخيرالبت فيها والملابسات المتعلقة بها.

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وبشكل عاجل الإدارة العامة للمتابعة للتحقيق في قضية المعلم معتوق الشريف في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة والرفع بتقرير عاجل حيالها وأسباب تأخيرالبت فيها والملابسات المتعلقة بها.

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