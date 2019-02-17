«قياس» ينفي إلغاء اختبار الكفايات للمتقدمين للوظائف التعليمية

أكد استمرار التطبيق..
نفى المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس في هيئة تقويم التعليم والتدريب ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام، إبراهيم الرشيد، إلغاء اختبار الكفايات لخريجي الكليات والجامعات المتقدمين للوظائف التعليمية .
وقال إبراهيم الرشيد، لـ«عاجل»، إنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء اختبارات المعلمين، مُشيرًا إلى استمرار تطبيق الاختبارات.
وكانت أنباء انتشرت خلال الساعات الماضية، عن إلغاء اختبار الكفايات لخريجي الجامعات، وذلك بعد ما أعلنت وزارة الخدمة المدنية صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والتي صدرت يوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ، الموافق 14 فبراير من العام 2019م .
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