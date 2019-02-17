جامعة شقراء تعتزم مقاضاة المتطاولين عليها

علمت «عاجل» من مصادرها، أن جامعة شقراء تعتزم التمسُّك بكامل حقوقها القانونية وعدم التهاون مع بعض المتطاولين على الجامعة، وذلك بمقاضاة كل مَنْ تورّط في هذه الواقعة.

وأضافت المصادر أن ذلك يأتي ردًا على التجاوزات المتكرّرة، وغير المبرّرة، التي يهدف مثيروها إلى النيل من مؤسسة حكومية تعليمية، ذات اعتبار رسميّ.

وأوضحت أن البعض من المتطاولين على الجامعة لهم مصالح خاصة، يريدون تحقيقها دون أن ينظروا إلى عدم نظاميتها؛ وأنّ البعض الآخر منهم من ذوي الخلافات السابقة مع الجامعة.

وتؤكد مصادر «عاجل» أنّ هذه الواقعة، تقع تحت طائلة نظام الجرائم المعلوماتية، وأن الجامعة تسعى من مقاضاة المتطاولين عليها لإبراز الشفافية والوضوح وتبيان الحقائق.