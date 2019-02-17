معرض «الفهد.. روح القيادة» يستعرض العلاقات التاريخية السعودية- الكويتية

نظم معرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة» المقام بمركز الشيخ جابر الثقافي بالكويت، اليوم الأحد، ندوة عن العلاقات التاريخية بين المملكة والكويت، بمشاركة أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأستاذ التاريخ في جامعة الكويت الدكتور سعود محمد العصفور، وحضور المدير التنفيذي للمعرض خالد بن عبدالله السليمان، وباحثين وعدد من الزوار.

وتناول الدكتور السماري في المحور الأول للندوة التي أدارها الإعلامي محمد الوسمي، العلاقات التاريخية بين السعودية والكويت، مستعرضا التماثل والتشابه في نشأة الدولتين، وتعاون القيادتين في البلدين في الظروف كافة، وأجزاء من سيرة الملك فهد، وتوثيق دارة الملك عبدالعزيز لتاريخه منذ عهد والده الملك عبدالعزيز، وحتى نهاية حكمه، مسلطًا الضوء على دوره في تنمية العلاقات السعودية- الكويتية.

وتحت عنوان «المؤسسون ودورهم في تنمية العلاقات بين السعودية والكويت»، تناول الدكتور العصفور بالمحور الثاني بعض الوثائق والمأثورات من الأقوال التي لها أهمية دلالية على المشتركات التي تجمع بين المملكة والكويت، وحتمية المصير الواحد سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وغير ذلك من نواحي الحضارة المشتركة.

وفي ختام الندوة أجاب المحاضرون عن المداخلات، والاستفسارات، ثم قدم المدير التنفيذي للمعرض خالد بن عبد الله السليمان هدايا تذكارية للمشاركين.

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يذكر أن المعرض خصص جناحًا بمسمى جناح «أخوة راسخة» يجسد العلاقات السعودية ـ الكويتية منذ عهد الملك عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ مبارك الصباح وحتى اليوم؛ عبر صور تحكي تاريخ هذه العلاقة المميزة، ويسلط المعرض الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، عبر تقديمها بأسلوب احترافي، يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى، وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.

ودخل معرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة»، والمُقام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت يومه السابع

وأوضحت اللجنة التنظيمية للمعرض تاريخ أنه سيستقبل الزوار حتى 23 فبراير 2019، والذي يوثق رحلة الملك فهد بن عبدالعزيز وإنجازاته المحلية والخليجية والعربية والدولية، ويجسد عمق العلاقات السعودية - الكويتية.

ويحرص منظمو المعرض على جذب الشباب الخليجي والعربي؛ للتعرف على سيرة الملوك والقادة، والظروف التي عاشوها والإنجازات التي قدموها لشعوبهم، كما يستهدف حضور العائلات بتخصيص جناح (الطفل والتنشئة القيادية)، والذي سيسهم في تعليم الأطفال وتنشئتهم على القيادة واستلهامها من خلال أسلوب تربوي خاص تشرف عليه اختصاصيات في رياض الأطفال.