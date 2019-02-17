شكرا لقرائتكم خبر عن حراك في أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم الأحد 17/2/2019 والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- تباين أداء العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأحد 17 فبراير 2019، ونستعرض في التقرير التالي أخر التحديثات وفروق الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض:

الدرهم الإماراتي 3.6726 -0.01

الدولار الأسترالي 0.7865 -0.04

الدينار البحريني 0.37683 0.0

الدولار الكندي 1.2827 0.15

الفرنك السويسري 0.9496 -0.01

اليوان الصيني 6.3274 -0.05

الجنيه المصري 17.56 0.11

اليورو 1.2301 0.06

الاسترليني 1.389 0.27

الدينار الأردني 0.709 -0.18

الدينار الكويتي 0.30012 -0.1

الدرهم المغربي 9.1967 -0.12

الريال العماني 0.38496 -0.05

الريال القطري 3.64 -0.01

حراك في أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم الأحد 17/2/2019



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