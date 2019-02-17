شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الإسلامية تستقطب 100 كفاءة وطنية والان نبدء بالتفاصيل

استقطبت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 100 كفاءة وطنية متميزة عبر مبادرة "كفاءات" التي أطلقتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لاستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة من الأكاديميين والإداريين بالنقل والتعيين وفق أعلى معايير المفاضلة.

وأوضح مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، أن المبادرة تم إطلاقها العام الماضي، من خلال منصّة إلكترونية، في إطار سعي الجامعة إلى استقطاب أفضل الخبرات الوطنية في جميع التخصصات بهدف رفع مستوى جودة العملية التعليمية، والوفاء باحتياجات الجامعة من الكفاءات الأكاديمية والإدارية وتوفير البيئة المحفزة لهم، واستثمار مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وترسيخ مكانة الجامعة عالمياً والتعريف بنشاطاتها الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى تحسين التصنيف العالمي للجامعة الإسلامية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف المتميزين من خريجي برنامج الابتعاث، وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات السعودية، والخريجين الذين ليسوا على وظائف إدارية أو أكاديمية، والموظفين في الجهات الحكومية من المرتبة الحادية عشرة فما فوق.