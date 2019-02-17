شكرا لقرائتكم تعليم الرياض يطلق ملتقى للثقافة الإعلامية الطلابية عبر تجارب وورش العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تقيم إدارة النشاط الطلابي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض “القسم الثقافي” ملتقى الثقافة الإعلامية في مسرح مدارس التربية النموذجية، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين التربويين والمهتمين بالجانب الثقافي الإعلامي.

وسيشهد الملتقى حضور محمد بن سعد الدخيني المشرف العام على الإعلام والاتصال في وزارة التعليم، ومبارك العصيمي متحدث الوزارة، وعبدالعزيز العيد كبير المذيعين في التلفزيون السعودي سابقًا، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين.

وقال الدكتور أنور أبو عباة مدير إدارة النشاط الطلابي في تعليم الرياض: إن الملتقي هي مبادرة تقدمها إدارة النشاط الطلابي ممثلة في القسم الثقافي؛ وذلك بهدف تعزيز الثقافة الإعلامية في مدارس البنين، وتدريب الطلاب وصقل مواهبهم، وتدربهم على مهارات إعلامية.

من جانبه، أوضح عبدالسلام الثميري مشرف ملتقى الثقافة الإعلامية، أن “الملتقى يهدف إلى مناقشة العمل الإعلامي المدرسي، وآلية تعامل المدارس مع العمل الإعلامي، وتقنيات الاتصال بشكل أفضل وتفعيله، ومواكبة الإعلام الجديد، والبعد عن التقليد، وذلك ضمن النشاطات التربوية الأساسية، لتكوين إنسان مندمج في مجتمعه، يخدم فيها وطنه.

وأشار إلى أن الملتقى سيتضمن عرض تجارب للمراكز الإعلامية الطلابية، وتقديم أوراق وورش عمل متنوعة في مجالات المذيع المميز، والمحرر الصحافي الشامل، و”الصورة تتحدث”، بالإضافة لقاء إعلامي مفتوح مع عدد من الإعلاميين، منوهًا إلى وجود 33 مركزًا إعلاميًّا في مدارس الرياض.

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وتابع: أن برنامج الملتقى سيشهد تجربة إعلامية للأستاذ عبدالعزيز العيد وورشة بعنوان وظائف المراكز الإعلامية في المدارس لعبدالرزاق العليوي، وورشة أخرى أنشطة طلاب ذوي الهمم في الإعلام لعبدالكريم الصقر ورائد الغفيلي مشرفي التربية الخاصة، بالإضافة إلى تجارب إعلامية ملهمة للإعلاميين نايف الكرشمي وناصر الميثان وخالد الحربي ووليد الحنفي وعبدالله الكنان، يديرها الإعلامي مشاري الكرشمي.

وزاد أن الملتقى سيشهد عرض نماذج للتجارب الناجحة في المدارس للمراكز الإعلامية، حيث ستعرض مدارس النبلاء تجربتهم، ومتوسطة ابن الحاجب تجربتهم الحديثة في إنشاء مركز إعلام وتواصل.

وأشار إلى أن الملتقى سيشهد حوارًا مفتوحًا مع عدد من الإعلاميين ومشرفي مراكز إعلام وتواصل، والإعلان عن توصيات الملتقى.

وبين أن هدفهم من إيجاد المركز الإعلامي في المدرسة تطوير المهارتين الذاتية والتقنية وتنمية وتطوير مواهب الطلاب في جميع المجالات الإعلامية، واستثمار المواهب، وتدريبهم على تقديم البرامج والحفلات، بالإضافة إلى إجراء اللقاءات والحوارات الوطنية والتربوية والاجتماعية، وتدريب على مهارة الإدارة والعلاقات العامة، وتنمية مهارة التحرير الصحفي والتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني بكاميرات تلفزيونية احترافية، وتدريب الطلاب على الإخراج والمونتاج.



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