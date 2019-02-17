شكرا لقرائتكم فيديو.. شراكات ناجحة وفرص مثمرة خلال مشاركة السعودية للصناعات العسكرية في آيدكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد معرض الدفاع الدولي “آيدكس”، شراكات ناجحة وفرصًا مثمرة؛ عبر مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ضمن الجناح السعودي بالمعرض.

وتشارك في المعرض شركات صناعية عملاقة، مثل “لوكهيد مارتن” و”وبوينغ” و”رايثون” الأميركية، و”تاليس” الفرنسية، وغيرها، حيث يتم استعراض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، فيما يشهد المعرض العديد من العروض الحية، التي تحاكي سيناريوهات مختلفة، باستخدام مختلف صنوف الأسلحة والمعدات.

ويوفر العارضون منصات تفاعلية تمكن الزوار من تجربة العديد من المعدات والعروض ثلاثية الأبعاد.

Advertisements

شراكات وفرص:

وخلال المعرض، وقّعت كل من الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI ومجموعة نافال الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري، مذكرة اتفاق يتم بموجبها إنشاء شركة سعودية في مجال الدفاع البحري السعودي.

وتحدد الاتفاقية إطار العمل الخاص بإنشاء هذا المشروع المشترك، من أجل تعزيز جهود المملكة العربية السعودية في دعم توطين المهارات والقدرات الأساسية في عالم التصنيع العسكري السعودي.

وستكون الشركة الجديدة في صدارة البرامج البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية، وستدعم كافة المتطلبات الحالية والمستقبلية للأنظمة البحرية الدفاعية الحديثة، بما في ذلك دعم دورة الحياة الكاملة لتلك الأنظمة.



مختارات إصابة 3 أطفال و4 نساء في حريق مروع بربوة جدة



شاهد بالصور.. تفاصيل حريق فندق بمشروع جبل عمر مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.