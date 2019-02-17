شكرا لقرائتكم لقطات جديدة لاستقبال الأمير محمد بن سلمان في باكستان وتوقيع الاتفاقيات.. ورود ونبتة المستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

وثقت صور جديدة الاستقبال الكبير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في باكستان، اليوم الأحد، حيث حرص رئيس وزراء الدولة المُضيفة عمران خان على استقبال الأمير محمد بن سلمان بالورود عند وصوله إلى المطار.

وبينت الصور الأمير محمد بن سلمان وهو يروي نبتة عند وصوله إلى باكستان، لتعكس العلاقة القوية التي تجمع المملكة وباكستان.

ومن المقرر أن تستمر زيارة ولي العهد إلى باكستان لمدة يومين، كما سيتم تكريم ولي العهد غدًا بوسام “نيشان امتياز” وهو أعلى وسام في باكستان وسبق أن حصل عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والرئيس الأمريكي الراحل أيزنهاور.

كما ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء بجمهورية باكستان المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، وذلك في مقر القصر الرئاسي في إسلام آباد.

وتم خلال المجلس استعرض العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة وباكستان، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

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