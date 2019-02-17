شكرا لقرائتكم فيديو.. الأمير محمد بن سلمان من باكستان: المملكة قادرة على استقطاب 50 مليون سائح كهدف في 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

وثقت “متابعات الخليج 365” كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال حفل العشاء المقام تكريمًا له والوفد المرافق في باكستان.

وقال الأمير محمد بن سلمان: إن لديه إيمانًا في منطقة الشرق الأوسط ويراهن على مستقبلها، وأن السعودية قادرة على استقطاب 50 مليون سائح في الأعوام الـ15 المقبلة، كهدف في 2030.

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وتابع أن لدى السعودية كل المقومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية، وأنه يعمل على بناء مستقبل عظيم للسعودية وباكستان، متابعًا: لدي ثقة في منطقتنا، ولذلك سنستثمر فيها بكل طاقاتنا.

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث كان رئيس وزراء باكستان عمران خان على رأس مستقبليه.

وأقام رئيس الوزراء الباكستاني حفل استقبال لولي العهد، عقب توقيع الاتفاقيات، حيث قال عمران خان: “نشكر ولي العهد السعودي على الزيارة، وكنا نتمنى إقامة أطول”.

كما شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء عمران خان، توقيع 8 اتفاقيات بين البلدين.



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