شكرا لقرائتكم شاهد الصور.. عمران خان يقيم مأدبة عشاء احتفاء بالأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شرّف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مأدبة العشاء التي أقامها دولة رئيس وزراء باكستان عمران خان احتفاءً بسموه.

وكان ولي العهد وعمران خان قد عقدا اجتماعًا ثنائيًّا في إسلام آباد نقل خلاله ولي العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدولته، فيما حمله دولته تحياته وتقديره للملك المفدى.

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بعد ذلك ترأس ولي العهد ورئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، مساء اليوم، المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، وذلك في مقر القصر الرئاسي في إسلام آباد.

وتم خلال المجلس استعرض العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة وباكستان، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.



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