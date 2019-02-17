شكرا لقرائتكم توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن قضية معلم جدة معتوق الشريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ بشكل عاجل الإدارة العامة للمتابعة للتحقيق في قضية المعلم معتوق الشريف في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة. Advertisements وبحسب المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، وجه وزير التعليم بالرفع بتقرير عاجل حيال القضية وأسباب تأخير البت فيها والملابسات المتعلقة بها.

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