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شكرا لقرائتكم لقطات توثق حفاوة استقبال الأمير محمد بن سلمان عند وصوله باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
وثقت لقطات وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأحد، إلى إسلام آباد، في زيارة رسمية إلى باكستان، حيث بينت حفاوة الاستقبال بالضيف الكبير.
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة خان العسكرية، رئيس وزراء باكستان عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة رجا علي خان.
وفور نزول ولي العهد من الطائرة أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا به، فيما كانت الطائرات الباكستانية المقاتلة ترافق طائرة ولي العهد لدى دخوله الأجواء الباكستانية ترحيبًا بمقدمه.
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