شكرا لقرائتكم حسام بن سعود يتسلم تقرير منجزات مياه الباحة ويطلع على خطتها للعام 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عبدالعزيز العاتي - الباحة

تسلم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، تقريرًا مفصلًا عن إنجازات الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة خلال العام 2018 وخطتها للعام 2019م.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير عام خدمات المياه بمنطقة الباحة المهندس أحمد بن جمعان القرشي، الذي قدم له شرحًا عما تضمنه التقرير من منجزات شملت تشغيل محطة التنقية بوادي عردة بسعة 40 ألف متر مكعب، وتشغيل محطة التنقية بثراد بطاقة 20 ألف متر مكعب، وتشغيل رفع المياه إلى بني ظبيان، وتشغيل محطة الصرف الصحي الرئيسية بالباحة، والبدء في التشغيل المستمر لـ11 حيًّا في منطقة الباحة على مدار 24 ساعة.

وبين أن خطة مياه الباحة للعام 2019م تتضمن تشغيل شبكات الصرف الصحي خلال 2019 بتغطية من 20 إلى 30%، والتوسع في التشغيل المستمر لشبكات المياه، وتغيير كامل عدادات المياه بالمنطقة إلى عدادات إلكترونية، زيادة تغطية شبكات مياه الشرب.

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ونوه أمير منطقة الباحة بما تضمنه التقرير من منجزات، حاثًّا على أهمية متابعة التنفيذ على أرض الميدان والتأكيد على ضرورة إيصال خدمات المياه لجميع المراكز والقرى بالمنطقة، مثمنًا الدعم اللامحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شتى المجالات، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع المياه في جميع محافظات ومراكز المنطقة.

بعد ذلك استعرض سموه مع المهندس القرشي سير عمل المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها حاليًّا.

من جهته، ثمّن المهندس القرشي لسمو أمير المنطقة متابعته واهتمامه لجميع أعمال ومشاريع قطاع المياه في المنطقة.

وحضر اللقاء مدير عام مكتب أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.



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