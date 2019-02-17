، "الجمعان": أقوى الموجات القطبية تبدأ غدًا.. وذروتها الثلاثاء والأربعاء بمعظم المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقَّع أن تسجِّل تبوك والشمالية وحائل والجوف دون الصفر المئوي وتكوُّن الصقيع

قال محلل المناخ تركي الجمعان إنه - بمشيئة الله تعالى - من المتوقع أن نتأثر بموجة باردة، تعد ضمن أقوى الموجات الباردة القطبية خلال شتاء هذا العام على معظم مناطق السعودية.

وتفصيلاً، أوضح الجمعان أن الموجة الباردة تبدأ في التعمق يوم غد الاثنين، وتستمر حتى الخميس القادم، ويُتوقَّع أن تشهد ذروتها خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف بأن مناطق حائل والحدود الشمالية وتبوك والجوف ستكون تحت تأثير هذه الموجة؛ إذ يُتوقَّع أن تسجِّل هذه المناطق ما دون الصفر المئوي، وتكوُّن الصقيع أمر وارد بشدة نتيجة تعمق هذه الموجة، بينما مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية والمدينة المنورة تتأثر بشكل أقل بهذه الموجة الباردة مع انخفاض واضح بدرجات الحرارة.

واختتم بأن تساقط الثلوج وارد بشدة، خاصة مرتفعات جبال اللوز وعلقان في منطقة تبوك خلال تأثير هذه الموجة الباردة.