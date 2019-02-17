، ولي العهد من إسلام أباد: ‫المملكة قادرة على استقطاب 50 مليون سائح ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سمو‫ ولي العهد‫ الأمير محمد بن سلمان خلال كلمة له في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أن المملكة قادرة على استقطاب 50 مليون سائح كهدف في رؤية المملكة 2030.

وقال سموه: "لدى السعودية كل المقومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية". وأوضح أن العمل مستمر لبناء مستقبل عظيم للسعودية و باكستان.

وكانت قد وقَّعت السعودية وباكستان، اليوم الأحد، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ثماني اتفاقيات بين البلدين، بلغت قيمتها 20 مليار دولار.