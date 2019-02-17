محمد بن مسعود - الدمام - "الشريف" يحتفل بعقد قران "ظافر" بجدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-17 احتفل المهندس هاشم بن مرعي الشريف، بعقد قرانه على ابنة ظافر بن محمد القظام الشهراني وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء. 17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440 11:00 PM احتفل المهندس هاشم بن مرعي الشريف، بعقد قرانه على ابنة ظافر بن محمد القظام الشهراني وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء. ، "الشريف" يحتفل بعقد قران "ظافر" بجدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "الشريف" يحتفل بعقد قران "ظافر" بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.