، بالفيديو .. تهديد يقود أحد منسوبي التعليم للاستغاثة بالوزير.. هذا ما تعرض له ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى أنه لا يملك الأدوات اللازمة من أجل القيام بعمليات تحديث بياناته

وجه وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ وبشكل عاجل الإدارة العامة للمتابعة للتحقيق في قضية المعلم معتوق الشريف في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، والرفع بتقرير عاجل حيالها، وأسباب تأخير البت فيها والملابسات المتعلقة بها.

وفي هذا الصدد، أوضح المعلم معتوق الشريف لبرنامج "معالي المواطن"، أن القصة طويلة ولها عام ونصف. وأضاف: عندما طُلب مني تحديث بياناتي لشاغلي الوظايف التعليمية، مشيرا إلى أن بياناته موقفة إلى منذ عامين لعدم وجود أداء وظيفي له.

وأضاف: ما استفزني هو التهديد الذي وصلني بالإجبار على تحديث البيانات ووضع 60 ٪ تقويم وظيفي.

‏‫

ولفت إلى أنه لا يملك الأدوات من أجل القيام بعمليات التحديث، مبينًا أنه من وقت تلقيه التهديد حسب وصفه رفع برقية لوزير التعليم.