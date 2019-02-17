، الجيش اليمني يفرض سيطرته الكاملة على مديرية الحشاء بالضالع جنوب اليمن ،

- 1/2
- 2/2
أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته الكاملة على مديرية الحشاء غربي محافظة الضالع جنوب اليمن، بعد أيام من المعارك ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني " إن استكمال السيطرة على المديرية واستعادة المناطق التي تمركزت فيها المليشيا الحوثية مؤخراً جاء عقب معارك اليوم وتحرير الجيش لسوق الطاحون، وقلعة يراخ، منطقة المطاوسة، ومنطقة حوشب، آخر مواقع تمركز المليشيا جنوبي المديرية، وأسفرت المعارك عن مقتل 20 من مسلحي الحوثي بينهم القيادي الميداني المدعو، أبو حيدر المداني، وجرح 15 آخرين، بالإضافة لتدمير مدرعة وطقمين تابعين لها".
وذكر المصدر أن قوات الجيش اليمني تواصل التقدم وسط معارك محتدمة لتقترب من سوق المشهد التابع لمديرية السبرة بمحافظة أب.
الجيش اليمني يفرض سيطرته الكاملة على مديرية الحشاء بالضالع جنوب اليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-17
أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته الكاملة على مديرية الحشاء غربي محافظة الضالع جنوب اليمن، بعد أيام من المعارك ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني " إن استكمال السيطرة على المديرية واستعادة المناطق التي تمركزت فيها المليشيا الحوثية مؤخراً جاء عقب معارك اليوم وتحرير الجيش لسوق الطاحون، وقلعة يراخ، منطقة المطاوسة، ومنطقة حوشب، آخر مواقع تمركز المليشيا جنوبي المديرية، وأسفرت المعارك عن مقتل 20 من مسلحي الحوثي بينهم القيادي الميداني المدعو، أبو حيدر المداني، وجرح 15 آخرين، بالإضافة لتدمير مدرعة وطقمين تابعين لها".
وذكر المصدر أن قوات الجيش اليمني تواصل التقدم وسط معارك محتدمة لتقترب من سوق المشهد التابع لمديرية السبرة بمحافظة أب.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
11:10 PM
يواصل التقدم وسط معارك محتدمة تقترب من سوق المشهد التابع لمديرية السبرة بـ"أب"
أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته الكاملة على مديرية الحشاء غربي محافظة الضالع جنوب اليمن، بعد أيام من المعارك ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني " إن استكمال السيطرة على المديرية واستعادة المناطق التي تمركزت فيها المليشيا الحوثية مؤخراً جاء عقب معارك اليوم وتحرير الجيش لسوق الطاحون، وقلعة يراخ، منطقة المطاوسة، ومنطقة حوشب، آخر مواقع تمركز المليشيا جنوبي المديرية، وأسفرت المعارك عن مقتل 20 من مسلحي الحوثي بينهم القيادي الميداني المدعو، أبو حيدر المداني، وجرح 15 آخرين، بالإضافة لتدمير مدرعة وطقمين تابعين لها".
وذكر المصدر أن قوات الجيش اليمني تواصل التقدم وسط معارك محتدمة لتقترب من سوق المشهد التابع لمديرية السبرة بمحافظة أب.
، الجيش اليمني يفرض سيطرته الكاملة على مديرية الحشاء بالضالع جنوب اليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يفرض سيطرته الكاملة على مديرية الحشاء بالضالع جنوب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.