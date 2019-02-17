أي شخص صادر به أمر حكم قضائي وماهو قادر يسدد الإيجار

وكان من هذي الفئات التالية :- •اسرة سجين .

•اسرة متوفي.

• مريض عاجز عن العمل .

•او ضعيف القدره الماليه

وزارة الاسكان تطلق مبادرة تسديد اجار المنزل

التفاصيل على الرابط التالي 》》》¤ اضغط هنا



كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاسكان تطلق مبادرة تسديد إيجار المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.