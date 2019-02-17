تفاصيل اجتماع اللجنة الإعلامية لفعاليات كرة القدم النسائية الخليجية الأولى

عقدت اللجنة الإعلامية لفعاليات كرة القدم الخليجية النسائية الأولى بالمملكة أمس السبت، اجتماعًا برئاسة محمد الغامدي وحضور مديرة الفعالية سناء العتيق، بمقر الشركة المنظمة للفعالية بالخبر؛ لمناقشة الملفات التي تخص الحدث الرياضي النسائي الأبرز خليجيًا.

كما تم خلال الاجتماع تسمية أعضاء اللجنة برئاسة محمد الغامدي ونائبه هدى الصياحي واختيار مها الوابل المستشار الأعلى للتنظيم الإعلامي، وبعد ذلك تم توزيع مهام وأدوار أعضاء اللجنة .

وأكدت مديرة الفعالية سناء العتيق حرصها خلال الاجتماع على أهمية ظهور الحدث بالمظهر المشرف واللائق الذي يعكس مدى اهتمام المملكة برياضة المرأة وممارسة حقوقها بكامل خصوصياتها من دون المساس بالثوابت والتقاليد الإسلامية التي تتميز بها المرأة السعودية .

كما أعربت العتيق عن شكرها للدعم الكبير الذي وجدته هذه الفعاليات من الرياضة المجتمعية متمثلة بالأميرة ريما بنت بندر آل سعود والشيخة نعيمة الصباح من الكويت رئيسة اللجنة النسائية الرياضية في مجلس التعاون الخليجي والشيخة حياة آل خليفة من البحرين رئيسة اللجنة الرياضية النسائية الأولمبية العربية .

يُذكر أن فعاليات كرة القدم الخليجية النسائية تقام تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة وبإشراف ومتابعة من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية وذلك في صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يشارك في الفعالية 16 ناديًا من السعودية والكويت والبحرين والإمارات، تمثلها 200 لاعبة كرة قدم من الفتيات، كما سيشهد حفل افتتاح الفعالية تنظيم العديد من الفقرات الفنية والتي من أبرزها مشاركة 50 فتاة استعراضية يقدمن أغنية باللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن تقديم تسجيل فيديو يلقي الضوء على إنجازات المرأة السعودية على مر الأعوام السابقة وتمكين المرأة، والذي تبلغ مدته 35 دقيقة وتشارك فيه الفنانة وعد .

يذكر أن المرأة السعودية تحتل مكانة خاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال اتخاذ السبل الكفيلة بتعزيز دورها ومكانتها الاجتماعية ضمن أهداف هذه الرؤية، كما تشكّل المرأة نسبة كبيرة من عدد الخريجين الجامعيين، الأمر الذي يتزامن مع اهتمام الدولة بالاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على فرص مناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.