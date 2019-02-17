بالصور.. ضبط 3 أوكار لتصنيع الخمور تديرها امرأة بالرياض

ضبطت الجهات المختصة بمنطقة الرياض ثلاثة مصانع للخمور والمسكرات، تديرها مواطنة و14 رجلًا من العمالة الوافدة يقيمون بصورة غير نظامية داخل أحياء مدينة الرياض.

جاء ذلك بعد تنسيق وتعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض وشرطة المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر لـ «عاجل»، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغًا عن المواقع وتمت إحالته لمركز الهيئة حسب الاختصاص المكاني، وتم التنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطهم.

وأضاف السبر أنه وجد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج تم إتلافها من قبل الجهة المعنية.

كانت وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية بالمنطقة أعلنت، أمس السبت، اكتشاف مصنع للخمور بإحدى قرى المنطقة، وتبين أنه حوى 11 برميلًا سعة كل برميل 300 لتر، مملوءة بالمادة المخمرة، وتم تسليم الموقع للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات. كما أتلفت الجهات المختصة بمنطقة الرياض، في الخامس من فبراير الجاري، عدة مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء المدينة، تديرها مجموعة من العمالة الوافدة التي تقيم بصورة غير نظامية.

وقام فرع الهيئة بمدينة الرياض، حينئذ، بإحالة بلاغً عن مواقع المصانع المذكورة، للمراكز المختصة، حيث جرى التنسيق مع الشرطة؛ لاستكمال إجراءات ضبطها. وألقت الجهات المختصة القبض على 11 رجلًا وامرأة يديرون تلك المصانع، ويقيمون بصورة غير نظامية في البلاد.

ووجد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج بلغت 82 ألفًا و236 لترًا تم إتلافها من قبل الجهة المعنية.

وكانت الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، أتلفت في 27 يناير الماضي، أكثر من 64 ألف لتر من الخمور والمسكرات، مشيرة إلى أنه تم بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، لضبط وإتلاف عدة مصانع للخمور يديرها مجموعة من العمالة الوافدة تقيم بصورة غير نظامية.