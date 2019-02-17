ولي العهد يصل باكستان في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مساء اليوم الأحد، إلى اسلام أباد، في زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة خان العسكرية، رئيس وزراء باكستان السيد عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويدأ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة رجا علي خان.

وفور نزول سمو ولي العهد من الطائرة أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بسموه، وكانت الطائرات الباكستانية المقاتلة رافقت طائرة سموه لدى دخوله الأجواء الباكستانية ترحيبًا بمقدمه.

وصحب رئيس الوزراء الباكستاني، سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الرئاسي في إسلام أباد.

وقد أقيمت على جنبات الطريق عروض للفرق الشعبية الباكستانية، وزانت الجسور والمباني بعبارات الترحيب بسمو ولي العهد.

ولدى وصول سمو ولي العهد إلى القصر أجريت له مراسم استقبال رسمية؛ حيث صحب دولته سمو ولي العهد إلى منصة الشرف وعزف السلامان الوطنيان للمملكة والباكستان.

بعد ذلك تفقد سموه حرس الشرف ثم صافح كبار مستقبليه من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الباكستانية، فيما صافح دولته كلا من: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح آل الشيخ، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الإعلام تركي الشبانة، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.

بعد ذلك قام سمو ولي العهد بزراعة شجرة تذكارية في القصر الرئاسي في باكستان.

ثم عقد اجتماع ثنائي بين سمو ولي العهد ورئيس وزراء باكستان، نقل خلاله سمو ولي العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدولته، فيما حمله دولته تحياته وتقديره للملك المفدى.

بعد ذلك ترأس سمو ولي العهد ورئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية عمران خان مساء اليوم، المجلس التنسيقي السعودي- الباكستاني، وذلك في مقر القصر الرئاسي في إسلام أباد.

وتم خلال المجلس استعراض العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة وباكستان، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

بعد ذلك وبحضور سمو ولي العهد ورئيس وزراء باكستان جرى التوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين وهي برنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة الباكستانية للمواصفات وضبط الجودة، واتفاقية تمويل توفير كميات من الزيت الخام ومنتجات بترولية إلى باكستان بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة الباكستانية، ومذكرة تفاهم إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة الباكستانية لتمويل مشروعات توليد للطاقة الكهربائية في باكستان، ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة باكستان لدراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات في باكستان، ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة باكستان في مجال قطاع الثروة المعدنية في باكستان، ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال تطوير مشروعات للطاقة المتجددة في باكستان، واتفاقية تعاون في مجال الرياضة.

بعد ذلك شرّف سمو ولي العهد مأدبة العشاء التي أقامها رئيس وزراء باكستان احتفاءً بسموه.