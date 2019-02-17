وزير التعليم يوجه بتحقيق عاجل في قضية المعلم معتوق الشريف

طلب تقريرًا بملابساتها وأسباب تأخير البت فيها..

وجه وزير التعليم، بشكل عاجل الإدارة العامة للمتابعة؛ للتحقيق في قضية المعلم معتوق الشريف في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة. وكتب مبارك العصيمي، المتحدث باسم وزارة التعليم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «وزير التعليم يوجه وبشكل عاجل الإدارة العامة للمتابعة للتحقيق في قضية المعلم معتوق الشريف في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة والرفع بتقرير عاجل حيالها وأسباب تأخير البت فيها والملابسات المتعلقة بها».

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