السعودية اليوم / إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شمال قطاع غزة



غزة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

أصيب مساء اليوم عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة، بأن جنود الاحتلال أطلقوا نيرانهم صوب جموع المواطنين الفلسطينيين شرق جباليا شمال القطاع، مما أدى إلى إصابة تسعة شبان بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الأندونيسي.

// انتهى //

22:48ت م

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غزة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأصيب مساء اليوم عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة، بأن جنود الاحتلال أطلقوا نيرانهم صوب جموع المواطنين الفلسطينيين شرق جباليا شمال القطاع، مما أدى إلى إصابة تسعة شبان بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الأندونيسي.// انتهى //22:48ت م0288

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