شكرا لقرائتكم أستاذ إعلام سياسي: جولة الأمير محمد بن سلمان الآسيوية ستدعم اقتصاد المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أستاذ الإعلام السياسي عبداالله العساف، أن جولة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان الآسيوية ستنتج تحولًا نوعيًّا في الاستثمارات السعودية الجديدة ودعم الاقتصاد في المنطقة.

وأضاف العساف، خلال حواره إلى قناة 24 السعودية، أن العلاقة بين السعودية وباكستان ليس وليدة اليوم، بل تمتد إلى حوالي 7 عقود حتى الآن.

وتابع أن المملكة وباكستان هدفهم هو أمن وسلامة العالم الإسلامي، وأي قضية تواجه الدول تجد موقفهم يتطابق في الدفاع عن المنطقة.

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على رأس مستقبليه في المطار.



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