- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم تحتاج استشارة طبيب؟ وزير الصحة يقدم لك 3 خيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن وزارة الصحة سهّلت للمواطنين والمقيمين استشارة الطبيب، وذلك عبر تقديم 3 خيارات سهلة.
وقال وزير الصحة: “تحتاج استشارة طبيب؟ سهّلناها عليك. لديك ثلاثة خيارات: 1- اتصل على 937 وتحدث مع طبيب.. 2- تواصل من منزلك وجهًا لوجه مع طبيب باستخدام تطبيق صحة.. 3- استخدم تطبيق موعد للحصول على موعد مع طبيب”.
مختارات
- تضارب الأنباء بشأن وفاة دانه العليان
-
- إصابة 3 أطفال و4 نساء في حريق مروع بربوة جدة
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر تحتاج استشارة طبيب؟ وزير الصحة يقدم لك 3 خيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.