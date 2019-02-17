شكرا لقرائتكم تحتاج استشارة طبيب؟ وزير الصحة يقدم لك 3 خيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن وزارة الصحة سهّلت للمواطنين والمقيمين استشارة الطبيب، وذلك عبر تقديم 3 خيارات سهلة.

وقال وزير الصحة: “تحتاج استشارة طبيب؟ سهّلناها عليك. لديك ثلاثة خيارات: 1- اتصل على 937 وتحدث مع طبيب.. 2- تواصل من منزلك وجهًا لوجه مع طبيب باستخدام تطبيق صحة.. 3- استخدم تطبيق موعد للحصول على موعد مع طبيب”.



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