السعودية | ترحيب حار من الشعب الباكستاني بالأمير محمد بن سلمان

شكرا لقرائتكم ترحيب حار من الشعب الباكستاني بالأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نثر الشعب الباكستاني عبارات الترحيب والثناء في مواقع التواصل الاجتماعي قبيل ساعات من هبوط طائرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إسلام آباد.

وأطلق باكستانيون هاشتاغات ترحيبية بمقدم ضيف البلاد تصدرت الترند WelcomePrinceMBS# و CrownPrinceinPakistan# فيما تناقل ناشطون صور الاستقبال، وكتبوا بعبارات عربية كلمات ترحيبية، واستبدلوا صور العرض الخاصة بهم بصور الأمير محمد بن سلمان، في حين اهتمت جميع الحسابات الرسمية الباكستانية في مواقع التواصل بالزيارة، في الوقت الذي خصصت فيه قنوات ساعات بثها لتغطية الاتفاقيات وتناول العلاقات التاريخية بين السعودية وباكستان.

كما تناقل ناشطون صوراً لشوارع إسلام آباد وهي تتزين بعبارات وصور الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والأعلام السعودية.

وفي إطار ترحيب الدولة وفور نزول ولي العهد من الطائرة، أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بسمو ولي العهد، وكانت الطائرات الباكستانية المقاتلة رافقت طائرة سمو ولي العهد لدى دخوله الأجواء الباكستانية ترحيبا بمقدم سموه.

وصحب دولة رئيس الوزراء الباكستاني، ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الرئاسي في إسلام آباد.