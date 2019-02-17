شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان: وقعنا اتفاقيات مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار ونعمل على بناء مستقبل عظيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة وقعت اتفاقيات مشتركة مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار.

وقال الأمير محمد بن سلمان في تصريحات خلال زيارته إلى باكستان اليوم الأحد: إن لديه إيمانًا في منطقة الشرق الأوسط ويراهن على مستقبلها، وأن السعودية قادرة على استقطاب 50 مليون سائح في الأعوام الـ15 المقبلة.

وتابع أن لدى السعودية كل المقومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية، وأنه يعمل على بناء مستقبل عظيم للسعودية وباكستان، متابعًا: لدي ثقة في منطقتنا، ولذلك سنستثمر فيها بكل طاقاتنا.

وكان ولي العهد وصل إلى باكستان في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان عمران خان على رأس مستقبليه في المطار.



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