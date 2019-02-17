شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان: باكستان ستصبح دولة قوية ونعمل على توسيع الشراكة معها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن باكستان دولة عزيزة على الشعب السعودي بكافة أطيافه، مشددًا على أنها ستصبح دولة قوية قريبًا، وسنكون شركاء كما كنا دومًا.

وتابع ولي العهد في تصريحات خلال زيارته إلى باكستان التي بدأت اليوم الأحد وتستمر ليومين، أن المملكة تعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية مع باكستان من بينها قطاع السياحة، مضيفًا: كلنا ثقة بالمستقبل المشترك والمشرق بين السعودية وباكستان.

وأضاف ولي العهد: نحن على ثقة بالمستقبل المشترك والمشرق بين البلدين.

وكان ولي العهد وصل إلى باكستان في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان عمران خان على رأس مستقبليه في المطار.



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