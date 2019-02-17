شكرا لقرائتكم فيديو.. الأمير محمد بن سلمان يستعرض حرس الشرف الباكستاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، حرس الشرف الباكستاني يرافقه رئيس الوزراء عمران خان.

ووصل ولي العهد إلى باكستان في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين يشهد خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية.

وفور وصوله اصطحبه رئيس الوزراء عمران خان إلى مقر إقامته حيث عُزف السلامان الوطنيان السعودي والباكستاني.



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