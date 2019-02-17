الان تتابع “جبريل العريشي” مساعداً لوكيل جامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير للشؤون الفنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أصدر مدير جامعة الملك سعود، الأستاذ دكتور/ بدران بن عبدالرحمن العمر ،اليوم،قرارا بتكليف الأستاذ الدكتور جبريل بن حسن العريشي بالعمل مساعداً لوكيل الجامعة للتخطيط والتطوير للشؤون الفنية، بالإضافة إلى عمله.

و الخليج 365 تتمنى للبرفيسور جبريل العريشي التوفيق والسداد

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