الان تتابع رئيس الوزراء الباكستاني يقيم حفل استقبال لولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد صاحب السمو الملكي،ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني توقيع اتفاقيات بين البلدين. وتم توقيع 8 اتفاقيات بين السعودية وباكستان من بينها اتفاقيات اقتصادية تشمل النفط والتعدين والطاقة وأقام رئيس الوزراء الباكستاني حفل استقبال لولي العهد فيما تم توقيع اتفاقية مصفاة أرامكو في ميناء جوادر الباكستاني بقيمة 10 مليار دولار

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