شكرا لقرائتكم خبر عن «أداء»: رابط الرسائل النصية لتحميل تطبيق «وطني» آمن وسليم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أوضح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) اليوم (الأحد) أن الرسائل النصية التي أرسلت لعموم المستفيدين من Watani هي رسائل صحيحة وتحتوي على روابط سليمة وآمنة.
وتهدف الرسائل إلى دعوة المستفيدين للمشاركة في تقييم الخدمات الحكومية بتحميل التطبيق عبر المتاجر الإلكترونية في نظامي التشغيل IOS و Android.
ودعا المركز إلى زيارة منصات التواصل الاجتماعي للتطبيق على العنوان wataniAPP والموقع الإلكتروني https://watani.gov.sa/ للاطلاع على مزيد من المعلومات.
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