شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يلتقي رئيس هيئة حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

التقى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بقصر الرفاع اليوم (الأحد)، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان وعددًا من أعضاء الهيئة الذين يزورون مملكة البحرين حاليًا.

وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين وتميزها في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب رئيس هيئة حقوق الإنسان، عن شكره وتقديره لولي عهد مملكة البحرين على ما يوليه من اهتمام في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين، مشيدًا بالتجربة البحرينية في مجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر وحفظ الحقوق العمالية.