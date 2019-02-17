شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يطلع على آخر تطور مراحل مشروع المستشفى التخصصي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

اطلع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز على آخر تطور مراحل مشروع المستشفى التخصصي بالمدينة المنورة.جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن سلمان للمدير التنفيذي للمستشفى الدكتور نزار خليفة بحضور وكيل إمارة المنطقة وهيب محمد السهلي.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفى التخصصي الدكتور نزار خليفة أن البدء في استقبال مستشفى التخصصي بالمدينة المنورة لأول حالة سيكون في يناير 2020.

ونوه أمير منطقة المدينة المنورة أن الفضل في إنشاء مشروع المستشفى يعود بعد لله لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي وجه بتحويل مشروع مستشفى الميقات الجديد في المدينة المنورة إلى مستشفى تخصصي وضمه للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث واستكمال تنفيذه، وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير والمتطلبات الطبية والفنية والتقنية التخصصية.

من جانبه أوضح الدكتور نزار خليفة أن المستشفى الذي كان بالنسبة لأهالي منطقة المدينة المنورة حلم يراودهم منذ سنوات، ها هو يتحقق في مطلع 2020 لسيسهم في التخفيف على أهالي المنطقة والمناطق المجاورة من تكبد عنـاء السفـر للمستشفيات التخصصية الأخرى، وتقديم خدمة صحية نوعية ذات جودة عالية وفق معايير مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المعروف بإمكانات وخبرات وسمعة دولية تمكنه من التعامل مع الحالات الدقيقة والمستعصية.

كما أعرب خليفة عن شكره لأمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه ومتابعته لهذا المشروع الذي يُنتظر أن يمثل نقلة نوعية في تقديم الرعاية الطبية التخصصية في المنطقة وماجاورها.

يذكر أن المشروع مكون من مستشفى رئيس يتسع لـ 300 سرير مع عدد من المباني المختلفة الأخرى المرتبطة بالمشروع من إسكان وخدمات مساندة، تعكس اهتمام الدولة بتوفير رعاية طبية تخصصية وفق أرقى المعايير لأهالي وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إطار الرعاية الضافية والدائمة التي تحظى بها هذه المدينة المقدسة في مختلف الأبعاد الإنسانية والتنموية.