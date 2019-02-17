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حصل محمد الزريق، على جائزتين بمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية بسيارته "البلايموث كودا" موديل ١٩٧٠، وهما جائزتا المركز الأول عن فئة "الموبار" أداء عال، وأفضل ترميم سيارة كلاسيكية.
يذكر أن مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الرابع، اختتم فعاليته قبل يومين، ويعتبر الأكبر في الشرق الأوسط للسيارات النادرة والكلاسيكية، وأقيم في محافظة الدرعية التاريخية بمدينة الرياض.
"الزريق" يحصد جائزتين بمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-17
حصل محمد الزريق، على جائزتين بمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية بسيارته "البلايموث كودا" موديل ١٩٧٠، وهما جائزتا المركز الأول عن فئة "الموبار" أداء عال، وأفضل ترميم سيارة كلاسيكية.
يذكر أن مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الرابع، اختتم فعاليته قبل يومين، ويعتبر الأكبر في الشرق الأوسط للسيارات النادرة والكلاسيكية، وأقيم في محافظة الدرعية التاريخية بمدينة الرياض.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
08:19 PM
عن فئة "الموبار" أداء عال وأفضل ترميم
حصل محمد الزريق، على جائزتين بمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية بسيارته "البلايموث كودا" موديل ١٩٧٠، وهما جائزتا المركز الأول عن فئة "الموبار" أداء عال، وأفضل ترميم سيارة كلاسيكية.
يذكر أن مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الرابع، اختتم فعاليته قبل يومين، ويعتبر الأكبر في الشرق الأوسط للسيارات النادرة والكلاسيكية، وأقيم في محافظة الدرعية التاريخية بمدينة الرياض.
، "الزريق" يحصد جائزتين بمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية ،
المصدر : الخليج 365
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