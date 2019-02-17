، "الزريق" يحصد جائزتين بمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - عن فئة "الموبار" أداء عال وأفضل ترميم

حصل محمد الزريق، على جائزتين بمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية بسيارته "البلايموث كودا" موديل ١٩٧٠، وهما جائزتا المركز الأول عن فئة "الموبار" أداء عال، وأفضل ترميم سيارة كلاسيكية.

يذكر أن مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الرابع، اختتم فعاليته قبل يومين، ويعتبر الأكبر في الشرق الأوسط للسيارات النادرة والكلاسيكية، وأقيم في محافظة الدرعية التاريخية بمدينة الرياض.