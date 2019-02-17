، في رحلة البحث عن علاج إلى عسير.. حادث مروع يوجع أسرة من صبيا بعقبة ضلع ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسبب بوفاة امرأة وإصابة زوجها وشقيقها فيما نجت طفلتها

شهدت عقبة ضلع في منطقة عسير، أول من أمس، حادثًا مروريًا مروعًا لأسرة كانت في طريقها لزيارة الجدة التي تتلقى العلاج من أورام في مستشفى عسير المركزي، وانتهت فصول الحادث بوفاة امرأة وإصابة زوجها وشقيقها، فيما نجت طفلتها من الحادث المروع.

وأعاد الحادث للواجهة مشاق السفر التي يعانيها سكان منطقة جازان بحثًا عن أسرّة في "بعض الأحيان"، وذلك نظرًا للاحتياج للتوسع في أقسام الأورام والقلب والعظام والمخ والأعصاب؛ كونها وفقًا لأهالي منطقة جازان من أهم التخصصات التي يسافر سكان المنطقة من أجل علاجها، وبحثًا عن سرير في تلك الأقسام خارج جازان.

وكانت الأسرة التي تقطن قرية المحلة بصبيا في طريقها للوقوف على حالة الجدة صحيًا عندما فوجئت بالحادث المأساوي الذي انتهى بوفاة امرأة قبل وصولها لوالدتها .

وفيما يشكو مرضى الأورام السرطانية من طول المواعيد وعدم توافر العلاج لكل أنواع الأورام في المنطقة، أكد متحدث "الصحة بجازان" في تقرير سابق نشرته "الخليج 365"، أنه فيما يخص أدوية الأورام فإنه تتم تغطية المرضى من خلال المخصص لبند الأدوية، ومن خلال الشراء المباشر، ولا تشكل أدوية الأورام مشكلة كبيرة من خلال مؤشر مراجعة البلاغات.

وأشار إلى إن المنطقة حققت المركز الأول على مستوى مناطق المملكة في مؤشر توافر أدوية السرطان، مضيفًا: "نأمل في حالة رصد أي نقص في الأدوية التعاون معنا من خلال الإبلاغ على الرقم (٩٣٧)".