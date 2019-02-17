، بالفيديو.. رئيس الوزراء الباكستاني يقود السيارة بولي العهد ،

محمد بن مسعود - الدمام - قام رئيس الوزراء الباكستاني بقيادة السيارة بنفسه بضيف باكستان الكبير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، من مطار نور خان الجوي بمدينة راولبندي، إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في العاصمة إسلام آباد.

وأكد المحللون الباكستانيون أن رغبة رئيس الوزراء عمران خان قيادة السيارة بنفسه؛ دليل واضح على مكانة المملكة العربية السعودية وقادتها لدى الباكستانيين حكومة وشعباً.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم، إلى باكستان في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك تلبية لدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورافقت طائرات مقاتلة من القوات الجوية الباكستانية طائرة ولي العهد السعودي عند دخولها في الأجواء الباكستانية؛ ترحيباً بولي العهد.