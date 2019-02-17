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وثّق كتاب "أخوة راسخة.. العلاقات السعودية الكويتية"، والذي صدر ضمن إصدارات الفهد روح القيادة لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز "الفهد.. روح القيادة"، بنسخته الرابعة بدولة الكويت، العلاقات السعودية - الكويتية منذ التأسيس وحتى وقتنا الحاضر.
ورصد الكتاب الذي عمل على جمعه وإعداده الباحث التاريخي عدنان الطريّف، العلاقة الوطيدة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بالصور منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز في عام 1910م وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ويقع الكتاب في 230 صفحة، وقسم لعدة فصول، كل فصل يتناول حقبة كل ملك من ملوك المملكة العربية السعودية ولقاءاتهم بشيوخ وأمراء دولة الكويت منذ عهد الشيخ مبارك الصباح.
الجدير بالذكر أن المعرض خصص جناحًا ضخمًا بمسمى "أخوة راسخة" يجسد العلاقات السعودية - الكويتية منذ عهد الملك عبدالعزيز والأمير الشيخ مبارك الصباح -رحمهما الله- وحتى وقتنا الحاضر، وذلك عبر صور تحكي تاريخ هذه العلاقة المميزة.
كما يسلط المعرض الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ومقتنياته الشخصية، عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.
معرض "الفهد.. روح القيادة" يوثق العلاقات السعودية الكويتية بكتاب "أخوة راسخة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-17
وثّق كتاب "أخوة راسخة.. العلاقات السعودية الكويتية"، والذي صدر ضمن إصدارات الفهد روح القيادة لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز "الفهد.. روح القيادة"، بنسخته الرابعة بدولة الكويت، العلاقات السعودية - الكويتية منذ التأسيس وحتى وقتنا الحاضر.
ورصد الكتاب الذي عمل على جمعه وإعداده الباحث التاريخي عدنان الطريّف، العلاقة الوطيدة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بالصور منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز في عام 1910م وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ويقع الكتاب في 230 صفحة، وقسم لعدة فصول، كل فصل يتناول حقبة كل ملك من ملوك المملكة العربية السعودية ولقاءاتهم بشيوخ وأمراء دولة الكويت منذ عهد الشيخ مبارك الصباح.
الجدير بالذكر أن المعرض خصص جناحًا ضخمًا بمسمى "أخوة راسخة" يجسد العلاقات السعودية - الكويتية منذ عهد الملك عبدالعزيز والأمير الشيخ مبارك الصباح -رحمهما الله- وحتى وقتنا الحاضر، وذلك عبر صور تحكي تاريخ هذه العلاقة المميزة.
كما يسلط المعرض الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ومقتنياته الشخصية، عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
07:23 PM
يقع في 230 صفحة وعمل على جمعه وإعداده الباحث عدنان الطريّف
وثّق كتاب "أخوة راسخة.. العلاقات السعودية الكويتية"، والذي صدر ضمن إصدارات الفهد روح القيادة لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز "الفهد.. روح القيادة"، بنسخته الرابعة بدولة الكويت، العلاقات السعودية - الكويتية منذ التأسيس وحتى وقتنا الحاضر.
ورصد الكتاب الذي عمل على جمعه وإعداده الباحث التاريخي عدنان الطريّف، العلاقة الوطيدة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بالصور منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز في عام 1910م وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ويقع الكتاب في 230 صفحة، وقسم لعدة فصول، كل فصل يتناول حقبة كل ملك من ملوك المملكة العربية السعودية ولقاءاتهم بشيوخ وأمراء دولة الكويت منذ عهد الشيخ مبارك الصباح.
الجدير بالذكر أن المعرض خصص جناحًا ضخمًا بمسمى "أخوة راسخة" يجسد العلاقات السعودية - الكويتية منذ عهد الملك عبدالعزيز والأمير الشيخ مبارك الصباح -رحمهما الله- وحتى وقتنا الحاضر، وذلك عبر صور تحكي تاريخ هذه العلاقة المميزة.
كما يسلط المعرض الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ومقتنياته الشخصية، عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.
، معرض "الفهد.. روح القيادة" يوثق العلاقات السعودية الكويتية بكتاب "أخوة راسخة" ،
المصدر : الخليج 365
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