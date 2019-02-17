، شاهد.. "لوجو" للأمير محمد بن سلمان يزين قنوات التلفزيون الباكستاني ،

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واصلت الأوساط الرسمية وغير الرسمية في باكستان الترحيب غير المسبوق بضيفها الكبير ولي العهد في زيارته التاريخية الأولى لإسلام آباد؛ إذ تزينت صورة البث الرسمي لأكثر من قناة تلفزيونية بلوجو وشعار للأمير محمد بن سلمان.
وتداول المغردون صوراً تظهر احتفاء القنوات الباكستانية بزيارة ولي العهد عبر تثبيت شعار بصورة الأمير، مصحوباً بعبارات ترحيبية؛ احتفاءً بزيارته التاريخية التي يلتقي خلالها برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وعدد من المسؤولين فيها.
وكان سمو ولي العهد قد غادر المملكة، اليوم الأحد، في جولة تبدأ من باكستان، مروراً بالهند، وانتهاءً بالصين، يلتقي سموه خلالها بقادتها وعدد من المسؤولين فيها؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
شاهد.. "لوجو" للأمير محمد بن سلمان يزين قنوات التلفزيون الباكستانيياسر نجدي الخليج 365 2019-02-17
واصلت الأوساط الرسمية وغير الرسمية في باكستان الترحيب غير المسبوق بضيفها الكبير ولي العهد في زيارته التاريخية الأولى لإسلام آباد؛ إذ تزينت صورة البث الرسمي لأكثر من قناة تلفزيونية بلوجو وشعار للأمير محمد بن سلمان.
وتداول المغردون صوراً تظهر احتفاء القنوات الباكستانية بزيارة ولي العهد عبر تثبيت شعار بصورة الأمير، مصحوباً بعبارات ترحيبية؛ احتفاءً بزيارته التاريخية التي يلتقي خلالها برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وعدد من المسؤولين فيها.
وكان سمو ولي العهد قد غادر المملكة، اليوم الأحد، في جولة تبدأ من باكستان، مروراً بالهند، وانتهاءً بالصين، يلتقي سموه خلالها بقادتها وعدد من المسؤولين فيها؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
07:15 PM
احتفاءً بزيارة ولي العهد التاريخية
واصلت الأوساط الرسمية وغير الرسمية في باكستان الترحيب غير المسبوق بضيفها الكبير ولي العهد في زيارته التاريخية الأولى لإسلام آباد؛ إذ تزينت صورة البث الرسمي لأكثر من قناة تلفزيونية بلوجو وشعار للأمير محمد بن سلمان.
وتداول المغردون صوراً تظهر احتفاء القنوات الباكستانية بزيارة ولي العهد عبر تثبيت شعار بصورة الأمير، مصحوباً بعبارات ترحيبية؛ احتفاءً بزيارته التاريخية التي يلتقي خلالها برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وعدد من المسؤولين فيها.
وكان سمو ولي العهد قد غادر المملكة، اليوم الأحد، في جولة تبدأ من باكستان، مروراً بالهند، وانتهاءً بالصين، يلتقي سموه خلالها بقادتها وعدد من المسؤولين فيها؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
، شاهد.. "لوجو" للأمير محمد بن سلمان يزين قنوات التلفزيون الباكستاني ،
المصدر : الخليج 365
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