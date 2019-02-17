الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى باكستان والهند والصين

أعلن الديوان الملكي، في بيان رسمي، أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع غادر اليوم الأحد المملكة في زيارة رسمية لباكستان والهند والصين.

وأوضح البيان أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، يزور ولي العهد في جولته الآسيوية جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند وجمهورية الصين الشعبية.

وأكد أن ولي العهد سيلتقي بقادة الدول الثلاث وعدد من المسؤولين فيها، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.