نشر حساب تاريخ الملك سعود على “تويتر”، عدة صور تاريخية للملك سعود وهو يفتتح مشروع إضاءة مكة المكرمة والمسجد الحرام. وأظهرت الصور الملك سعود وهو يضغط على المفتاح الكهربائي عند أذان المغرب لإضاءة المسجد الحرام، وذلك خلال الحفل الكبير الذي أعدته الشركة السعودية للكهرباء المؤسسة من إبراهيم الجفالي وأخويه “علي وأحمد”، والذي يقف بجانب الملك والسفير المصري والشيخ عبدالله بالخير.

وبيّنت الصور التي تعد الأولى التي أخذت بعد الإضاءة في مغرب ليلة ١٤ صفر ١٣٧٣، المسجد الحرام وهو مضاء كهربائيا للمرة الأولى، وذلك وسط احتفالية وحفاوة كبيرة وبحضور الجاليات الإسلامية والمعتمرين، وتم وقتها قراءة سورة النور.

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كانت هذه تفاصيل خبر صور تاريخية لتدشين الملك سعود لمشروع إضاءة المسجد الحرام بالكهرباء للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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