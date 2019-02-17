لائحة الموارد البشرية: يحق للوزير تكليف المعلمين بمهام خلال العطلة الصيفية بشرط

تضمنت لائحة الموارد البشرية التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية ، 261 مادة ، حول تفاصيل عمل الموظف الحكومي، من ساعات عمل وإجازات وعطل رسمية وترقيات، بما في ذلك إجازات المعلمين والعطلة الصيفية الطويلة لهم.

وتنص المادة 136 الخاصة بإجازات المعلمين على أن العطلة الصيفية للعاملين في مجال التعليم بمثابة الإجازة العادية المنصــوص عليهــا فــي اللائحة، ويجوز للوزير المختـص تكليف من يعمل في مجال التعليم بمهمـات تتعلـق بعملـه أثنـاء الإجازة، علـى أن لا يقـل مـا يتمتـع بـه منهــا عــن 36 يومـًـا.

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها، أنه يجــوز للوزيــر المختـص السماح للعاملين فــي مجــال التعليــم، بالتغيــّب عــن العمــل في الأيام التي تحــدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين، باستثناء من يرى استمرارهم في العمل.

فيما نصَّت الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة، على أن وزارة التعليــم تحدد فئــات الوظائــف التــي يعتبــر شــاغلوها عامليــن فــي مجــال التعليــم، ومــدد إجازتهم، وذلــك بالتنسيق مــع وزارة الخدمــة المدنيــة.

وتنهي اللائحة الجديدة جدلًا سابقًا حول مشروعية قرار الوزارة بتقليص أيام العطلة الصيفية، رغم استمرار عدد كبير من المعلمين بانتقاد قرار تقليص عطلتهم الصيفية التي ظلوا يتمتعون بها بشكل كامل لعقود.